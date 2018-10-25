С особым цинизмом: Центробанк намеренно уничтожил "Югру"

История с банкротством банка стала ключевым эпизодом в разрушении финансовой системы страны, считает эксперт

"Югра" вплоть до своего закрытия имела положительную репутацию среди вкладчиков, поскольку считалась очень надежной кредитной организацией. Тем более мощный шок испытали ее клиенты от ликвидации учреждения. По мнению экономиста Михаила Делягина, политика ЦБ в отношении "Югры" выглядела особенно цинично.



Делягин подчеркнул, что у Центробанка не было никаких веских причин отбирать лицензию у банка. Уничтожение велось в нарушение всех возможных норм законодательства и не преследовало никаких благих целей, кроме как, собственно, закрытие самого банка. При этом никакого желания помочь жертвам собственного произвола ЦБ не выразил.

Более того, вопиющая действия регулятора привели к тяжелым последствиям для страны.

"Именно уничтожение банка "Югра" летом прошлого года стало одним из ключевых эпизодов разрушения банковской системы России под видом ее санации", – приводят слова Делягина "Дни.ру".

История с "Югрой" показала истинное лицо Банка России как организации, не желающей сотрудничать с госструктурами ради спасения пострадавших вкладчиков, констатировал эксперт.