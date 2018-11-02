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Центробанк РФ
оказался лидером по объемам закупок драгоценного металла в третьем квартале
этого года – за этот период резервы России пополнились 99 тоннами.
Как отмечается в докладе Всемирного золотого совета (WGC), золотые запасы РФ выросли за последние три месяца сразу на 22% по сравнению с прошлым годом. По данным ЦБ, в золотовалютных резервах России находится более 2 тыс. т золота, что составляет 17% общего запаса во всем мире.
На фоне российских закупок показатели остальных стран выглядят более чем скромно: ближайший "преследователь" – Турция – приобрела всего лишь 18,5 тонн.
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