Страна ударными темпами наращивает свои запасы

Центробанк РФ оказался лидером по объемам закупок драгоценного металла в третьем квартале этого года – за этот период резервы России пополнились 99 тоннами.



Как отмечается в докладе Всемирного золотого совета (WGC), золотые запасы РФ выросли за последние три месяца сразу на 22% по сравнению с прошлым годом. По данным ЦБ, в золотовалютных резервах России находится более 2 тыс. т золота, что составляет 17% общего запаса во всем мире.

На фоне российских закупок показатели остальных стран выглядят более чем скромно: ближайший "преследователь" – Турция – приобрела всего лишь 18,5 тонн.