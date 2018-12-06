Недобросовестных трейдеров отстранили от участия в торгах топливом

По итогам первых проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами Санкт-Петербургская товарная биржа отстранила от участия в торгах три трейдерские компании

Биржа начала проверять трейдеров в рамках мероприятий по повышению прозрачности участников торгов, о необходимости которых говорил вице-премьер Дмитрий Козак на состоявшемся на прошлой неделе совещании с представителями нефтяных компаний и независимых АЗС. В ходе встречи стороны договорились совместно выработать комплекс мер для ликвидации манипуляций в ходе биржевых торгов за счет использования специальных программ, позволяющих повышать цену сделок. Для этого при Минэнерго будет создана рабочая группа, куда войдут представители ВИНКов, трейдеров и ключевых объединений независимых АЗС.

Озвученные меры предпринимаются для стабилизации ситуации на розничном рынке нефтепродуктов, которая по-прежнему остается напряженной из-за ценовой "вольницы" независимых сетей АЗС. Региональные игроки – перекупщики и владельцы частных заправок пытаются перенести общественное недовольство ростом цен на бензин на нефтяные компании, обвиняя их в завышении оптовых цен на нефтепродукты. Хотя именно ВИНКи подписали с правительством соглашение о заморозке бензиновых цен до конца марта 2018 г., и теперь внутри страны топливо отпускается по единому для всех ценнику.

По словам экономиста и доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, "если цену занижают административными методами (как это делается сейчас) – либо будет дефицит топлива (как кое-где уже наблюдается), либо АЗС будут работать в убыток. У ВИНКов запас прочности выше, но и он не бесконечен".

Однако пикантность ситуации еще и в том, что ни одной подписи независимых поставщиков топлива под соглашением с правительством нет. То есть пока ВИНКи сдерживают цены, находясь под пристальным вниманием регулятора в лице ФАС, некоторые частники в регионах получают сверхприбыль. "И не секрет, что во многих регионах власти заняли позицию в пользу "независимых" поставщиков топлива. Они не против ВИНКов, конечно, но "своим" могут создавать наиболее вольготный режим, – говорит главный редактор портала "Нефть и капитал" Николай Манвелов. – Таким образом получается, что они, нарушая фактический указ федеральных властей, покрывают чистой воды спекуляцию. А ведь в некоторых регионах ВИНКов нет, и там независимые могут повышать цены как им заблагорассудится. Оставаясь при этом свободными от социальных обязательств".

В ряде регионов цены на некоторых независимых АЗС отличаются от цен на фирменных заправках ВИНКов на 10-12 рублей. Более того, зарабатывая исключительно на перепродаже топлива, активные "борцы с гигантами-монополистами" допускают его недолив. При этом качество самого топлива оставляет желать лучшего. Как сообщал недавно в письме в главе ФАС Игорю Артемьеву президент ГК ННК Эдуард Худайнатов, "проводимые с привлечением независимых лабораторий проверки подтверждают реализацию потребителям контрафактного топлива на большей части независимых АЗС".

Закупая у крупных нефтекомпаний качественное топливо в объемах, заведомо превышающих возможности реализации, независимые АЗС зачастую запускают цепочку перекупок, за которой не видны ни структура сделок, ни качество бензина. Неудивительно, что рядовые автолюбители чаще всего предпочитают фирменные заправки ВИНКов, для которых, очевидно, права потребителей – не пустой звук.

Более того, крупные нефтяные компании еще и тянут на себе всю производственную цепочку: геологоразведка, добыча нефти и производство топливных продуктов, строительство и модернизация НПЗ и соответствующей инфраструктуры и обеспечение топливом как собственных, так и независимых АЗС в регионах страны. И кто, как не ВИНКи, вынуждены восполнять нехватку закрывшихся АЗС (как, примеру, было несколько лет назад в Иркутской области), поскольку имеют обязательства по стабильному обеспечению регионов топливом.

По мнению многих экспертов, в итоге результатами известного "топливного соглашения" пользуется совсем не население, которое вынуждено оплачивать игры нечистоплотных трейдеров на бирже и сомнительное качество бензина, не отходя от кассы АЗС. Государство также теряет в налогах и, сдерживая цены, фактически делит все убытки с нефтяными компаниями с госучастием. Тогда как участники "серых" схем, протягивая мутную цепочку от СПбМТСБ до заправки, могут уйти от налогов, направляя всю прибыль в офшоры.

Сейчас самое время усилить контроль со стороны ФАС не столько за ВИНКами, сколько за частными АЗС, отмечают эксперты. Зная, что с оптовых баз поставщиков топливо продается по фиксированным ценам, регулятор мог бы штрафовать тех, кто замечен в необоснованном увеличении стоимости топлива, считает главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. "Независимые АЗС давно и неоднократно сообщали, что заморозки цен на оптовых базах ВИНКов недостаточно для обеспечения им приемлемого уровня рентабельности. Поэтому, думаю, идет скрытое сопротивление решениям правительства, связанное с тем, что оно не в полной мере удовлетворило независимых игроков", – отмечает эксперт и подчеркивает, что для решения вопроса в отношении недобросовестных продавцов нужно применять карательные меры.