В ближайшее время в ЕАЭС начнутся пилоты по маркировке товаров

Президент России Владимир Путин напомнил о перспективах для наращивания сотрудничества стран Союза в сфере цифровой экономики

Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что цифровые технологии призваны обеспечить более тесное взаимодействие по линии малого, среднего бизнеса, выстраивания новых производственных цепочек. Для этого в рамках ЕАЭС разрабатывается единая информационная база данных о производителях и их продукции.

"Уже в ближайшее время начнется осуществление пилотных проектов по маркировке и прослеживаемости товаров, а также организации цифровых транспортных коридоров, которые позволят заметно укрепить и увеличить транзит грузов по таможенной территории Евразэс",

– цитирует Путина официальный сайт президента РФ.

Ранее председатель коллегии ЕЭС Тигран Саркисян заявил, что цифровая маркировка товаров обеспечит прозрачность товарооборота в Союзе за счет получения информации о таком товаре, в том числе в рамках его реализации при трансграничной торговле в Союзе. Это в первую очередь необходимо легальному бизнесу для повышения своей конкурентоспособности, а также государствам-членам, в том числе для корректного исчисления налогов и совершенствования системы контроля.

Маркировка – это способ отследить движение конкретного товара от производителя к потребителю. Производитель ставит на каждый товар уникальный код: с его помощью все участники торговли сообщают о продажах в единую систему маркировки. Последний в цепочке – потребитель. Он может убедиться, что товар легальный и качественный с помощью мобильного приложения.



В России и ЕАЭС уже начат ряд проектов по маркировке шуб, лекарств, табака и других товаров. Систему маркировки в России создает Центр развития перспективных технологий. Эта же компания разрабатывает наднациональную цифровую платформу для стран ЕАЭС.

В России маркировка лекарств заработала в конце 2018 года. Пока они чипируются на добровольной основе. С первого июня 2019 г. к системе к системе ЦРПТ присоединяется система маркировки меховых изделий.

В настоящее время обязательной маркировке подлежат табак, духи, обувь, пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки к ним, а также изделия легкой промышленности.

Обязательная маркировка изделий из табака началась с 1 марта 2019 года. С июля обязательным чипом начнут маркировать обувь, а остальную группу товаров с декабря. Лекарства начнут чипировать с 1 января.