Назван провоцирующий рак продукт

При его потреблении опухоль молниеносно распространяется по организму

Чрезмерное употребление сахара значительно увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в США.

Эксперимент проводился над группами мышей. Одним давали количество сахарозы, равного уровню потребляемого количества в западных странах. Другие же сидели на крахмальной диете без сахара.

Оказалось, что у первой группы повышения сахара в крови вызвало быстрый рост опухоли, передает Food News.

Специалисты посоветовали снизить потребление сладкого, чтобы предотвратить не только развитие рака, но и диабета, а также ожирения.