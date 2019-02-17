Назван провоцирующий рак продукт

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Чрезмерное употребление сахара значительно увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в США.
Эксперимент проводился над группами мышей. Одним давали количество сахарозы, равного уровню потребляемого количества в западных странах. Другие же сидели на крахмальной диете без сахара.
Оказалось, что у первой группы повышения сахара в крови вызвало быстрый рост опухоли, передает Food News.
Специалисты посоветовали снизить потребление сладкого, чтобы предотвратить не только развитие рака, но и диабета, а также ожирения.
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