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Назван провоцирующий рак продукт

Фото: www.globallookpress.com
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При его потреблении опухоль молниеносно распространяется по организму

Чрезмерное употребление сахара значительно увеличивает риск развития рака. К такому выводу пришли ученые Онкологического центра им. М. Д. Андерсона в США.

Эксперимент проводился над группами мышей. Одним давали количество сахарозы, равного уровню потребляемого количества в западных странах. Другие же сидели на крахмальной диете без сахара.

Оказалось, что у первой группы повышения сахара в крови вызвало быстрый рост опухоли, передает Food News.

Специалисты посоветовали снизить потребление сладкого, чтобы предотвратить не только развитие рака, но и диабета, а также ожирения.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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