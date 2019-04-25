Неожиданно: найден самый полезный продукт для работы мозга

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Топленое молоко незаменимо для продуктивной работы головного мозга – к такому выводу пришли украинские ученые.
По словам доцента Киевского национального торгово-экономического университета Богдана Голуба, в состав продукта входят полипептиды, аминокислоты и белки, полезные для людей умственного труда.
Диетолог Оксана Скиталинская отмечает, что в топленом молоке содержатся витамины А, E и D, а также кальций. Именно по этой причине специалисты рекомендуют этот продукт беременным женщинам и детям, сообщает портал "Территория новостей".
Однако диетологи предупреждают, что этот продукт не подходит людям, страдающим от ожирения, отмечает "Вечерняя Москва". У них топленое молоко может нарушить работу желудочно-кишечного тракта.
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