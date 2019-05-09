Названа новая опасность аппендицита

Удаление аппендикса взаимосвязано с тяжелой болезнью

Специалисты из Кейсовского университета и Университетских клиник Кливленда США провели исследование и пришли к шокирующим выводам. Оказалось, что люди, которые пережили операцию по удалению аппендикса, больше других подвержены риску появления болезни Паркинсона.

Ученые анализировали данные о здоровье 62 млн пациентов, у 488 тыс которых были проблемы с аппендицитом. Позже у 4,4 тыс человек из них диагностировали Паркинсон, то есть у 1% людей. Среди тех, кто не сталкивался с удалением аппендикса, этот процент был равен 0,29.

Впрочем, как отмечает издание The Daily Mail, точно утверждать о том, что именно аппендицит провоцирует развитие этого недуга нельзя, но исследователи продолжат выяснять причины этой необычной взаимосвязи.