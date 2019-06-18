На Марсе нашли таинственный кратер

Некий взрыв вырвал почвенный материал

Ученые из Университета Аризоны изучили снимки, сделанные орбитальным разведчиком MRO с помощью камеры с высоким разрешением HiRISE, и удивились своему открытию. На одном из кадров виден свежий кратер диаметром целых 15-16 метров.

Приблизительно, взрыв почвенного материала произошел между сентябрем 2016-го и февралем 2019-го, сообщает издание Space.com. Любопытно, что специалисты, рассказавшие о находке, пока не могут определить, какой именно космический камень диаметром 1,5 метра упал на поверхность Красной планеты.

Однако они уверены, что если это небесное тело вошло бы в более плотную атмосферу Земли, то оно быстро сгорело бы, не добравшись до поверхности. Ученые подчеркнули, что кратер, который выглядит на снимке как темное пятно, не похож на другие ямы, сформировавшиеся от удара небольших метеоритов.

Специалисты считают, что произошло нечто уникальное. Ведь за 13 лет аппарат MRO больше не делал таких находок. Они предполагают, что космический камень состоял из более плотных, чем обычно пород. Поэтому он оставил такой огромный след.

В последнее время на Марсе делают немало странных открытий, в том числе, на поверхности Красной планеты находят останки древних цивилизаций.