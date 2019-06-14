На Марсе сделали странную находку

Нибиру
- Россия под ударом: армия Нибиру высадилась во Владивостоке
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал в апреле 2019-го снимки поверхности Красной планеты. Однако лишь сейчас специалисты Аризонского университета в Тусоне обратили внимание на то, что на кадрах с Равнины Эллады в южном полушарии изображен рельеф, напоминающий логотип "Звездного флота" из сериала "Звездный путь".
Ученые, как сообщает телеканал CBS, полагают, что такой необычный рельеф образовался от взаимодействия различных явлений. Вулканы извергались, а лава застывала под действием ветров, создавая серповидные дюны, которые называют "призрачными". Песок развеялся, открыв рельеф.
Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas— HiRISE (NASA) (@HiRISE) 12 июня 2019 г.
Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.
More: https://t.co/CAq5xBbDwf
NASA/JPL/University of Arizona#Mars #science pic.twitter.com/N5MfKQPiYt
Подобных дюн на поверхности Марса около 700, подобные "слепки" можно найти и на Земле.
"Звездный флот" – это вымышленная организация, которая по сюжету сериала, стартовавшего еще в 1966-м, работает в рамках "Объединенной федерации планет". Во франшизу "Звездного пути" входит не только сериал, но и фильмы, а также компьютерные игры.
Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту
Очевидцы публикуют в соцсетях страшные кадры