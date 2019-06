На Марсе сделали странную находку

Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал в апреле 2019-го снимки поверхности Красной планеты. Однако лишь сейчас специалисты Аризонского университета в Тусоне обратили внимание на то, что на кадрах с Равнины Эллады в южном полушарии изображен рельеф, напоминающий логотип "Звездного флота" из сериала "Звездный путь".

Ученые, как сообщает телеканал CBS, полагают, что такой необычный рельеф образовался от взаимодействия различных явлений. Вулканы извергались, а лава застывала под действием ветров, создавая серповидные дюны, которые называют "призрачными". Песок развеялся, открыв рельеф.

Caption Spotlight (12 Jun 2019): Dune Footprints in Hellas



Enterprising viewers will make the discovery that these features look conspicuously like a famous logo.



