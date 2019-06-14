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На Марсе сделали странную находку

Кадр из фильма "Стартрек: Возмездие"
Необычный рельеф заметили с межпланетной станции НАСА

Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал в апреле 2019-го снимки поверхности Красной планеты. Однако лишь сейчас специалисты Аризонского университета в Тусоне обратили внимание на то, что на кадрах с Равнины Эллады в южном полушарии изображен рельеф, напоминающий логотип "Звездного флота" из сериала "Звездный путь".

Ученые, как сообщает телеканал CBS, полагают, что такой необычный рельеф образовался от взаимодействия различных явлений. Вулканы извергались, а лава застывала под действием ветров, создавая серповидные дюны, которые называют "призрачными". Песок развеялся, открыв рельеф.

Подобных дюн на поверхности Марса около 700, подобные "слепки" можно найти и на Земле.

"Звездный флот" – это вымышленная организация, которая по сюжету сериала, стартовавшего еще в 1966-м, работает в рамках "Объединенной федерации планет". Во франшизу "Звездного пути" входит не только сериал, но и фильмы, а также компьютерные игры. 

Полина ИВАНОВА
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