Музыка и поцелуи: найдены необычные способы защититься от болезней

Простые средства улучшат работы иммунной системы

Защищать человеческий организм от болезней помогает иммунитет. Стимулировать его работу могут не только дорогостоящие препараты, но и доступные необычные методы.

Одним из таких способов является соблюдение поста. Отказ от еды на день или два сначала снижает количество белых кровяных клеток, а потом, наоборот, значительно повышает его, что полезно для здоровья.

Прослушивание любимой музыки также хорошо скажется на иммунитете и будет способствовать увеличению в организме числа клеток-киллеров, которые будут убивать бактерии и возбудителей болезней.

Объятия и поцелуи – это не только приятно, но и полезно. Ученые выяснили, что частые объятия укрепляют иммунную систему и улучшают защищенность человека от гриппа и простуды. Причина кроется в физическом воздействии объятий на организм – они способствуют снижению концентрации гормона стресса кортизола. Положительное влияние оказывают и поцелуи, которые так же влияют на гормоны.

Пользу принесут и прогулки на природе. Всего 20 минут в день укрепят активность иммунной системы. Положительное влияние окажет и поход в сауну. Исследование показало, что те, кто посещают баню 2 раза в неделю, болеют гораздо реже тех, кто туда не ходит, – пишет "МедикФорум".

Пробиотики, содержащиеся в кефире, стимулируют иммунную систему в 5 раз активнее, чем компоненты обычного йогурта. Еще одним полезным для здоровья напитком признан зеленый чай: антиоксиданты в его составе борются со свободными радикалами, которые повреждают клетки и ослабляют организм.