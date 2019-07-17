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Сердечный приступ можно предупредить в молодости

Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, как не протоптать дорогу к кардиологу

Следи за давлением и холестерином с молодости – так должен звучать девиз каждого человека. Ведь именно эти показатели служат причиной расстройства сердечно-сосудистой системы в зрелом возрасте.

Чтобы прийти к такому выводу, американским специалистам, понадобилось целых 15 лет. Именно столько времени они наблюдали 36 тысяч пациентов – участников эксперимента, сообщает CNN. Как оказалось, повышенные холестерин с давлением в молодом возрасте – в большинстве случаев верный признак того, что после 40 человек будет страдать от ишемической болезни сердца. 

Так, холестерин на уровне нормы и выше – 100 мг/дл – увеличивает риск патологии на 64%. А показатели давления 130/80 (нормой для молодежи считается 120/80) – на 30%. В первом случае может развиться ишемическая болезнь сердца, во втором – сердечная недостаточность. 

Отдел информации
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