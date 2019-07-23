Специалисты применили нестандартный подход к лечению опасной болезни

В чернилах каракатицы содержатся наночастицы, которые эффективно замедляют рост злокачественных опухолей у подопытных мышей.

В чернилах содержится меланин, аминокислоты, моносахариды, металлы и другие компоненты. По мнению исследователей из Университета Уханя в Китае, наночастицы модифицируют иммунные функции опухолей и в комплексе с лучевой терапией могут полностью блокировать рост раковых клеток.

Ученые считают, что чернила каракатицы могут стать эффективным дополнением при иммунной терапии онкологических опухолей, которая заключается в том, чтобы заставлять организм самому бороться с вредными клетками.

В последнее время специалисты предложили использовать наночастицы – фототермические агенты, которые под воздействием света нагреваются и разрушают находящиеся рядом раковые клетки. Недостаток этого метода заключается в том, что синтетические наночастицы очень дороги.

Тогда было предложено использовать средства, приготовленные самой природой. Выяснилось, что чернила каракатицы под воздействием облучения уничтожают до 90% злокачественной опухоли. Мыши, которых лечили таким способом, практически полностью избавились от рака.

В дальнейшем исследователи собираются продолжить поиск других природных средств, с помощью которых можно притормозить рост новообразований, отмечает Phys.org.