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Супергерои: тараканы будут жить вечно

Фото: pixabay.com
Вредные насекомые оказались исключительно приспособляемы

Люди никогда не смогут избавиться от тараканов, так как гены этих насекомых "запомнили" слишком много ядов.

"Тараканы появились на Земле около 235 млн лет назад. Ученые предполагают, что за сотни миллионов лет существования тараканьего рода его представители сталкивались с ядами, аналогичными современным, и память об этих встречах хранится в ДНК насекомых", –

рассказал РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

Он напомнил, что в 80-е гг. прошлого века были разработаны инсектициды на основе "вкусной" для тараканов глюкозы с примесью ядов. Но через 10-15 лет наученные горьким опытом насекомые перестали есть отраву, что сделало бесполезным ее применение.

Ученый добавил, что полное истребление тараканов вряд ли необходимо, так как эти насекомые – часть экосистемы города, так же как и голуби или крысы. Снизить численность тараканов можно, соблюдая санитарные нормы в квартирах и подъездах.

Валентина МАЙОРОВА
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