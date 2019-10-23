Двойник мегалита с Туманного Альбиона нашелся в Забайкалье

Российские ученые исследовали расположенный в Бурятии археологический комплекс Шара-Тэбсэг и пришли к выводу, что в древности святилище использовалось для астрономических наблюдений. Похожую функцию выполняли, по мнению ряда археологов, и европейские кромлехи, в частности, знаменитый Стоунхендж.

Шара-Тэбсэг, известный также под названием "Меркитская крепость", это гигантский культовый объект, использовавшийся с бронзового века до Средних веков.

Он представляет собой комплекс каменных конструкций, в основе которых лежит скалистый горный отрог. Общая протяженность памятника составляет свыше 800 м, а его высота – 270 метров. Нижняя часть мегалита представляет собой стену из вертикально поставленных каменных плит. Вверху на горе также построена стена, однако более короткая.

Специалисты обнаружили, что верхняя стена сделана так, что указывает направление на место захода Солнца 22 декабря.

"Видимо, люди зафиксировали такое явление еще в эпоху бронзового века, а уже затем построили искусственный коридор, который... оказывается ориентированным на заход Солнца в дни весеннего-осеннего равноденствия", -

рассказал порталу "Наука в Сибири" ведущий научный сотрудник ИМБТ СО РАН.

Похожие культовые сооружения археологи нашли и в других районах Забайкалья: в Кяхтинском и Джидинском районах.





