Клад был найден возле Москвы-реки

Необычной находкой похвастался палеонтолог-любитель из города Бронницы. На берегу Москвы-реки он обнаружил древнюю окаменелость. Мужчина принял находку за останки древнего беспозвоночного.

"Подмосковье сегодня" пишет, что артефакт был продемонстрирован старшему преподавателю кафедры палеонтологии геологического факультета МГУ Дмитрию Мамонтову. Эксперт объяснил, что трудно без инструментов точно определить, что нашел палеонтолог-любитель. Также тяжело сказать, сколько лет обнаруженной древности.

Житель Бронниц, в свою очередь, заявил, что готов передать находку в местный музей в качестве ценного экспоната.