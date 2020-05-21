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Известный российский ученый отметил столетний юбилей

Николай Шиганов был одним из тех, кто отправил Гагарина в космос

Имя известного ученого знает каждый, кто имеет отношение к космической отрасли или просто интересуется ею. Николай Шиганов и его команда придумали огромное количество сплавов для производства ракет. Ученый принадлежал к группе людей, которая готовила к отправке в космос Юрия Гагарина. Кроме того, Шиганов участвовал в создании первой послевоенной ракеты Р-1 и многих других. 

Сейчас исследователь живет в Королеве. Свой юбилей он отметил тихо, в кругу самых близких. Сын Николая Шиганова решил пойти по пути отца и стал ученым-сварщиком, получив докторскую степень. 

В день столетнего юбилея ученый получил поздравительные открытки и подарки от президента России, губернатора Московской области и главы Королева, пишет "Подмосковье сегодня". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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