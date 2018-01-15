РЖД собирается ввести черные списки пассажиров, которых не пустят в вагон

В декабре прошлого года авиакомпаниям разрешили составлять списки нарушителей порядка на борту самолетов и не брать хулиганов с собой в рейс. После этого железнодорожники потребовали для себя аналогичных привилегий, а то нетрезвые и невменяемые граждане способны поднять на уши весь вагон. В руководстве железных дорог сегодня объявили, что работа над подобным законопроектом уже ведется.



"Законодательные инициативы (по черному списку пассажиров поездов) на эту тему готовятся", - сообщил журналистам генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) - "дочки" РЖД, которая занимается перевозкой пассажиров дальнего следования.

По словам Иванова, для ФПК безопасность пассажиров является приоритетом. Поэтому компания уже давно ведет свой внутренний реестр дебоширов. В него попадают те, кто в предыдущей поездке напился, загадил тамбур, испортил имущество, подрался с другими пассажирами. Отказать им в продаже билета или в посадке в вагон закон не позволяет. Для принятия каких-либо превентивных мер как раз и требуется внесение поправок в законодательство. Пока же компания может лишь предупредить проводницу об опасном пассажире, чтобы она была начеку.

"У нас есть списки пассажиров, которые хулиганят. Мы предупреждаем своих проводников, что у вас едет опасный пассажир. Если он есть в списке, проводник знает, что надо более внимательно относиться к этому пассажиру", - цитирует слова главы ФПК РИА "Новости".

О возможном введении законодательного запрета на обслуживание буйных пассажиров по аналогии с авиацией ранее говорил президент РФ Владимир Путин. На встрече с железнодорожниками прошлой осенью он сказал, что не исключает возможности введения такой ответственности.

Сами же черные списки пассажиров обсуждают в РЖД уже довольно давно. Дискуссия активизируется после каждого громкого скандала с участием невменяемых пассажиров. А они происходят чуть ли не каждый день.

На днях пьяный вахтовик, возвращавшийся на поезде из Якутии в Оренбургскую область, напился и мешал спать соседям по вагону. Те вызвали полицию, а когда стражи порядка заявились в купе, рабочий обложил их матом. Оренбуржца ссадили с поезда и составили на него административный протокол. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оскорбление представителей власти. Если дебошир будет признан виновным, его ждет до года исправительных работ.

После новогодних праздников переполох в поезде Москва - Брянск поднял пассажир, который разгуливал по вагонам в чем мать родила. На просьбу проводника одеться молодой человек ответил трехэтажным отказом. Инцидент был запечатлен на камеру мобильного телефона. Сейчас ролик пристально изучают в полиции.

В первых числах января в поезде Хабаровск - Чегдомын поймали безбилетника. Покидать вагон он отказался, а прибывшую по вызову полицию предсказуемо встретил нецензурной бранью. Теперь "зайца"-матерщинника ждет суд.

В прошлом году суды нескольких регионов страны разбирали дела о покушении на взятку должностному лицу. Все эти истории происходили по одному сценарию: пассажиры курили в поезде, что делать категорически запрещено, а от поднятых по тревоге полицейских пытались откупиться при помощи взятки. В итоге вместо административной статьи им впаяли уголовную.