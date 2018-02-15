Аэрофлот поднял зарплаты пилотам

Командиры будут получать до 650 тысяч рублей, а их помощники – 350 тысяч

С начала года авиакомпания подняла ежемесячную зарплату ведущим и второстепенным пилотам воздушных судов. Кроме того, для своих основных сотрудников перевозчик ввел ряд льгот.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, максимальная зарплата командиров дальнемагистральных самолетов (например, Boeing 777, Airbus A330) выросла до 650 тысяч рублей, среднемагистральных (Boeing 737, семейство Airbus A320) повысили до 635 тысяч рублей. Это максимальный уровень доходов, который доступен только пилотам со стажем работы командиром от трех лет и более и 90 часами полета в месяц.

"В сумму заработка включаются все выплаты, в том числе дополнительное ежеквартальное поощрение за стаж и добросовестную работу", – добавили в Аэрофлоте.

Также перевозчик предоставляет стимулирующие единовременные выплаты для новых сотрудников при их приеме на работу. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота – 350 тысяч рублей. Также работникам оплачивают обучение, отпуск, санаторно-курортное лечение, а для иногородних – еще и жилье в пансионате.