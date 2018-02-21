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Национальный роуминг отменят в течение этого года

Фото: GLOBAL LOOK press/Cold River Productions
Приятное для абонентов событие пророчат уже в этом году

Уже в этом году может разрешиться вопрос с отменой национального роуминга. Приятное для абонентов известие сообщил журналистам гендиректор Tele2 Сергей Эмдин. Он отметил, что, если произойдет резкое снижение межоператорских тарифов, то внутрисетевой роуминг попросту канет в лету, не выдержав обычной конкурентной борьбы.

Напомним, в прошлом августе в отношении операторов "большой четверки", в которую входят  "Вымпелком", МТС, "Мегафон" и Tele2, были возбуждены антимонопольные дела. Причина – высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.

Однако уже в конце 2017 года от замглавы ФАС Анатолия Голомолзина поступило сообщение о том, что "Вымпелком" снизил тарифы. Предложения от остальных операторов связи ожидали в январе этого года. Тогда же, по планам ведомства, вопрос национального роуминга должен был разрешиться. Иначе, как уверял замглава антимонопольной службы, ФАС выдаст "большой четверке" предписание, а затем конфискует необоснованно полученный дополнительный доход от завышенных тарифов в нацроуминге. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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