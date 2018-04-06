Telegram собрались заблокировать

Роскомнадзор подал иск в суд против мессенджера

Надзорный орган обратился с требованием заблокировать Telegram в Таганрогский суд.

Об этом говорится на сайте Роскомнадзора.

В исковом заявлении говорится, что компания Telegram Messenger Limited Liability Partnership не исполнила требования российского законодательства к организаторам распространения информации. Несоответствия были выявлены ФСБ.