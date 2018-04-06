Люди толпами бегут из-за границы в Россию

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По итогам прошлого года в Зауралье из-за рубежа перебрались 380 человек, что больше запланированных показателей. Более того, за последние пять лет число вернувшихся граждан превышает плановые показатели.
Как сообщили Ura.ru в управлении по труду и занятости населения Курганской области, за все время действия программы возврата россиян на 2013—2020 годы в регион приехали около 2,4 тысяч человек/ Это в 1,3 раза больше, чем ожидалось.
Чаще всего в страну обратно едут выходцы из Казахстана, Азербайджана и Армении, которые таким способом просто воссоединяются со своими родственниками.
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