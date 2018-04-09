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Генерала США наградили в России

Американский пехотинец внес большой вклад в развитие отношений между странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о вручении награды генерал-майору Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Чарльзу Болдену.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что Болдену присвоен орден Дружбы за вклад в сотрудничество России и США в области космонавтики.

Аналогичная награда присвоена и главе Консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томасу Стаффорду.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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