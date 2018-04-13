Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Ветеранов расселят по квартирам ко Дню Победы

Всего осталось чуть более двухсот участников ВОВ

Оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны должны выдать жилья до 9 мая. Такое поручение дал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, по состоянию на 1 апреля в России без своих квартиры проживают 2950 человек, в чих числе – ветераны и члены их семей. Из них участниками и инвалидами ВОВ являются 204 человека.

"Я прошу всех приложить максимум усилий для того, чтобы в приоритетном порядке эти 204 человека получили новое жилье до 9 мая", – цитирует Стасишина "Национальная Служба Новостей".

Для этой цели из бюджета планируется выделить 1,9 млрд рублей.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Пока с документом разбираются специалисты

Химатака в Сирии оказалась выдумкой

Лавров рассказал, кому понадобилось оболгать Дамаск

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей