Ветеранов расселят по квартирам ко Дню Победы

Всего осталось чуть более двухсот участников ВОВ

Оставшимся ветеранам Великой Отечественной войны должны выдать жилья до 9 мая. Такое поручение дал замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

По его словам, по состоянию на 1 апреля в России без своих квартиры проживают 2950 человек, в чих числе – ветераны и члены их семей. Из них участниками и инвалидами ВОВ являются 204 человека.

"Я прошу всех приложить максимум усилий для того, чтобы в приоритетном порядке эти 204 человека получили новое жилье до 9 мая", – цитирует Стасишина "Национальная Служба Новостей".

Для этой цели из бюджета планируется выделить 1,9 млрд рублей.