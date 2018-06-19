Умер внук основателя театра Вахтангова

Не стало живописца Евгения Вахтангова

На 76-м году жизни скончался художник и академик Российской Академии художеств Евгений Сергеевич Вахтангова.

Об этом сообщили в театре имени Вахтангова. Основатель драмтеатра Евгений Багратионович Вахтангов приходился дедушкой Евгению Сергеевичу Вахтангову.

"Он был большим другом и самым желанным гостем в Театре имени Евгения Вахтангова, принимал активное участие в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Вахтангова, часто бывал на премьерах и праздниках Театра. Его присутствие всегда приносило нам особую радость прикосновения к великому имени Вахтангова", – отметили в театре.

Одной из работ Евгения Сергеевича стало оформление спектакля "Молодость театра" по пьесе А. Гладкова в постановке Евгения Симонова.



