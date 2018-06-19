Умер музыкант Михаил Рожков

Советский балалаечник скончался на 100-м году жизни

Михаил Рожков был музыкантом-виртуозом и во много получил известность за свои работы в кинематографе. Например, его композиции украсили такие фильмы как "Война и мир", "Течет Волга", "А зори здесь тихие", "Тени исчезают в полдень".

Всего на его счету около полусотни произведений, звучавших в советских кинокартинах.

О смерти Рожковая сообщила его жена, сообщает телеканал "Культура".



