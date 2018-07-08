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Пещерный страх: Таиланд ждет спасения детей из ловушки

Фото: Yang Zhou/Global Look Press
Все надеются на счастливый конец этой напряженной истории

Группу школьников и одного взрослого готовятся эвакуировать из пещеры, где они застряли из-за наводнения. Об этом сообщил глава штаба спасательной операции Наронгсак Осоттанакон.

О том, что в Таиланде дети застряли в пещере, стало известно несколько дней назад. Группа из 12 местным детей, выступающих за юниорскую футбольную команду, и их тренер пропали 23 июня. Спасатели начали поиски и спустя более недели нашли их в 7-километровой пещере Тхам Луанг на севере страны. Оказалось, что тренер вместе со школьниками зашли внутрь и попали в ловушку – неожиданное наводнение отрезало им выход. Спасатели нашли их живыми невредимыми, однако обессиленными из-за отсутствия еды.

По словам Осоттанакона, в 10:00 (06:00 мск) 13 водолазов отправились в район пещеры, где находятся дети. В операции принимают непосредственное участие военные и опытные боевые пловцы. Глава штаба отметил, что для эвакуации созданы идеальные условия, которых в другое время могло бы и не быть. Прежде всего, удалось откачать воду из пещеры до приемлемого для операции уровня. Кроме того, дети стали чувствовать себя лучше на фоне новостей о скором спасении. Затягивать с их вызволением может дорого стоить.

"Наступил тот момент, когда ждать уже больше нельзя, <…> усиливающиеся дожди, надвигающийся на наш регион циклон, о котором предупреждают синоптики, могут резко изменить ситуацию к худшему, прежде всего, повысить уровень воды в пещере", – цитирует Осоттанакона РИА "Новости".

Ожидается, что водолазы выведут всех школьников наружу к 21:00 (17:00 мск).

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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