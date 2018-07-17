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В Москве показали лучшие девелоперские проекты

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
За последние годы в столице произошли глобальные перемены

На стартовавшем в парке "Зарядье" Урбанфоруме представили самые значимые плоды развития города – объекты дорожной инфраструктуры, благоустроенные районы и реновация жилья.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в столице уже построили 1 млн кв. м жиля, и до конца года в новые квартиры переселятся примерно 10 тысяч жителей. При этом в разработке находится еще порядка 3 млн кв.м.

Благоустройство столичных районов тоже идет ударными темпами. В ближайшем будущем планируется завершить работу над несколькими набережными общей протяженностью более 120 км. Кроме того, власти заняты проектировкой и строительством более 20 мостов, а также организацией 40 новых зон для людей.

"Будут благоустроены набережные, созданы новые общественные центры. Река станет доступной, чистой и функциональной", – цитируют Хуснуллина "Дни.ру".

К сегодняшнему дню уже закончено благоустройство Лужнецкой и Москворецкой набережных. Продолжаются работы на Симоновской и Краснопресненской набережных.

В течение ближайших пяти лет власти намерены завершить и более масштабные стройки – Южную рокаду, Северо-Западную и Северо-Восточную хорды. К концу 2018 году должен быть принят проект строительство Юго-Восточной хорды. По словам Хуснуллина, эти путепроводы важны в решении проблемы транспортной загруженности дорог, связывающих районы Москвы.

Строительство транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) поможет и вовсе создать новую систему передвижения благодаря объединению дорожной сети с метро, железнодорожными линиями. ТПУ помогут разгрузить дороги Москвы на 7 п.п. В самой близкой перспективе в Москве появится 251 ТПУ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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