В Госдуме решили наградить сборную России по футболу

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Думский совет принял решение отметить наградой футболистов
российской команды во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым за
успешное выступление на ЧМ-2018. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней
палаты парламента, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков.
Всему штабы сборной России и "Оргкомитету Россия – 2018" присудили Почетные грамоты Государственной думы РФ за успехи, достигнутые во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, роль спортсменов и организаторов в суперуспешном соревновании невозможно переоценить.
"Вклад тех людей, кто сделал все, чтобы чемпионат мира состоялся, неоспорим", – цитирует Володина Regnum.
Отдельно он выделил заслуги президента России Владимира Путина, который, по словам Володина, буквально "жил" футболом все то время, что шел турнир.
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