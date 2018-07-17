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В Госдуме решили наградить сборную России по футболу

Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press
Домашний мундиаль стал настоящей гордостью как с точки зрения организации, так и спортивных результатов

Думский совет принял решение отметить наградой футболистов российской команды во главе с главным тренером Станиславом Черчесовым за успешное выступление на ЧМ-2018. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента, член фракции "Единая Россия" Александр Жуков.

Всему штабы сборной России и "Оргкомитету Россия – 2018" присудили Почетные грамоты Государственной думы РФ за успехи, достигнутые во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, роль спортсменов и организаторов в суперуспешном соревновании невозможно переоценить.

"Вклад тех людей, кто сделал все, чтобы чемпионат мира состоялся, неоспорим", – цитирует Володина Regnum.

Отдельно он выделил заслуги президента России Владимира Путина, который, по словам Володина, буквально "жил" футболом все то время, что шел турнир.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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