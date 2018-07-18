Московский Урбанфорум собрал несколько тысяч участников со всего мира

На мероприятие съехались представители десятков стран

В Урбанистическом форуме, который проходит 17 и 18 июля в Москве, принимают участие более семи тысяч человек. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



По его словам, география приехавших гостей невероятно широка – 70 стран. Среди них есть представители государств Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

"В ходе мероприятий выступили 340 спикеров, из них 120 представляют иностранные делегации", – отметил Хуснуллин.

В день открытия МУФ-2018 прошло пленарное заседания, на котором с докладом выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он представил итоги развития мегаполиса за последние семь лет, а также поделился планами дальнейшего по улучшению жизни города. Уже на следующий день состоялось второе пленарное заседание, в открытии которого принял участие президент России Владимир Путин.