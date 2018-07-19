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Московские выпускники все чаще мечтают о работе учителем математики

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Конкурс среди абитуриентов в педагогические вузы достиг шести человек на место

Молодые москвичи после окончания школы стали активнее идти учиться на преподавателей точной науки. Об этом рассказал Директор центра педагогического мастерства Иван Ященко.

По его словам, ажиотаж наблюдается в Высшей школе экономики, где недавно при участии Центра педагогического мастерства открылся бакалавриат по этой специальности.

"Мы наблюдаем резкий рост желающих на бакалавриат и резкий рост баллов ЕГЭ. Уже более шести человек на место", – сказал Ященко.

Среди желающих выучиться на учителя много олимпиадников, которые имеют право поступать в вузы без экзаменов. По сравнению с прошлым годом, по мнению Ященко, проходной балл может составить более 260, то есть на 20 баллов больше.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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