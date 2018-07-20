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Стали известны праздничные дни в 2019 году

Фото: pixabay.com
Зимние каникулы продлятся больше недели

В России планируют отвести под празднование Нового года 10 дней – с 30 декабря по 8 января.

В феврале россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля. Мартовские "каникулы" продлятся с 8-го по 10-е число.

Майские праздники в сумме составят 9 дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12-е, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект постановления правительства РФ.

Летом единственным праздничным днем будет 12 июня – День независимости РФ. Также гражданам предоставили три дня отдыха 2, 3 и 4 ноября.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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