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Умер испытатель самолетов Туполева

Скончался Иван Ведерников

В возрасте 93 лет умер заслуженный летчик-испытатель СССР Иван Ведерников. Об этом сообщили в ПАО "Тупалев".

"Эта трагическая информация подтверждается – Иван Корнеевич ушел из жизни", – рассказали ТАСС в пресс-службе концерна.

Ведерников принимал участие в испытаниях ряда знаковых советских бомбардировщиков, таких как Ту-16 и Ту-95. Также он тестировал ракетоносец Ту-95 и противолодочные Ту-142 и Ту-142М.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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