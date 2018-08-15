Умер испытатель самолетов Туполева

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В возрасте 93 лет умер заслуженный летчик-испытатель СССР
Иван Ведерников. Об этом сообщили в ПАО "Тупалев".
"Эта трагическая информация подтверждается – Иван Корнеевич ушел из жизни", – рассказали ТАСС в пресс-службе концерна.
Ведерников принимал участие в испытаниях ряда знаковых советских бомбардировщиков, таких как Ту-16 и Ту-95. Также он тестировал ракетоносец Ту-95 и противолодочные Ту-142 и Ту-142М.
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