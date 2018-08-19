Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия выбрала самую красивую женщину

Стало известно имя "миссис" страны №1

В этом году титул "Миссис Россия" завоевала жительница Твери Анна Телегина. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Миссис Россия 2018 - Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018 #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник

Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia)

Отмечается, что Анна воспитывает двоих детей. Корону победительнице вручила "Миссис Россия-2017" Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва.

Звания первой и второй вице-миссис (2 и 3 места) достались соответственно петербурженке Ксении Андреевой и Евгении Бурло из Геленджика.

Финалистки конкурса #миссисроссия2018 МИССИС РОССИЯ 2018 - АННА ТЕЛЕГИНА, Г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ 1ая Вице Миссис Россия - Ксения Андреева, г. Санкт-петербург, 3 детей. 2ая Вице Миссис Россия - Евгения Бурло, г. Геленджик, 4 детей. #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник

Публикация от Фонд #ПЛАНЕТАЖЕНЩИН 1998-2018® (@missismoscowmissisrussia)


Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму утонул самолет

Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей