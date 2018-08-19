Россия выбрала самую красивую женщину

Стало известно имя "миссис" страны №1

В этом году титул "Миссис Россия" завоевала жительница Твери Анна Телегина. Об этом сообщили организаторы конкурса.

Отмечается, что Анна воспитывает двоих детей. Корону победительнице вручила "Миссис Россия-2017" Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва.

Звания первой и второй вице-миссис (2 и 3 места) достались соответственно петербурженке Ксении Андреевой и Евгении Бурло из Геленджика.



