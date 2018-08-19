Россия выбрала самую красивую женщину

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В этом году титул "Миссис Россия" завоевала жительница Твери Анна Телегина. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Миссис Россия 2018 - Анна Телегина @telegina_life г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ! #планетаженщин #миссисроссия2018 #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
Отмечается, что Анна воспитывает двоих детей. Корону победительнице вручила "Миссис Россия-2017" Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Звания первой и второй вице-миссис (2 и 3 места) достались соответственно петербурженке Ксении Андреевой и Евгении Бурло из Геленджика.
Финалистки конкурса #миссисроссия2018 МИССИС РОССИЯ 2018 - АННА ТЕЛЕГИНА, Г. ТВЕРЬ, 2 ДЕТЕЙ 1ая Вице Миссис Россия - Ксения Андреева, г. Санкт-петербург, 3 детей. 2ая Вице Миссис Россия - Евгения Бурло, г. Геленджик, 4 детей. #фондпланетаженщин #планетаженщин #миссисмосква #миссисроссия #королевапланеты #алламаркина #queenoftheplanet #womensplanet #insta #instamama #москва #россия #moscow #russia #мама #ямама #mrsrussia #mrsmoscow #redparty2018 Организатор @allamarkina_planetazhenshin Партнеры: @lbrus_dom @goldenhohloma @sofia_decor.ru @orion_hall www.stada.ru @stada_for_all #бактистатин #нижфарм #Бактистатинтакойодин #Бактистатинздоровыйкишечник
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