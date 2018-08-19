"Тотальная катастрофа!": МИД Украины бьет тревогу из-за деградации страны

Министр иностранных дел увидел приближение конца Незалежной

Если государство не внесет фундаментальные изменения в систему образования страны, то на смену придется поколение украинцев, которые отправят Украину на задворки мира. В этом уверен, как ни странно, глава МИД Незалежной Павел Климкин.

Поводом для паники стали результаты выпускных экзаменов по математики, которые оказались непосильны почти для половины школьников. Причем речь идет о совсем простых задачах – на уровне 8 класса. По словам министра, 48" украинцев не в состоянии применять элементарные математические законы.

"Откровенно говоря, хочется бить тревогу. Это же тотальная катастрофа!", – возмутился дипломат.

Причем, столь грустная картина наблюдается и в других дисциплинах, прежде всего, в истории, географии и английском языке. Удивительно, но даже с мовой у современных украинских школьников возникают большие проблемы, сокрушается министр.

"О каких перспективах развития украинского ИТ-сектора и инжиниринга мы говорим? О технологические прорывы мы мечтаем? Не хочется напоминать банальные истины, но образование – это путь к успешному будущему. Сворачивая с этого пути, мы сознательно обрикаем себя на периферию жизни… Вдумайтесь ?! И этого никто не замечает! Вас это не шокирует?", – обратился он в Facebook к своим соотечественникам (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях Климкину ответили, что результаты вполне естественны, если учесть нищенские зарплаты учителей в школах и пропаганду вместо знаний.

"Учитель в нашем обществе всегда является жертвой небольшой зарплаты… Скажи мне, может ли такой человек доказать своему ребенку, что знания необходимы. Ребенок смотрит на учителя (подсознательно) и думает: Учитель так много учит и знает, а в чем смысл?", – написала Darina Nikitchuk.

"Потому что не надо детям впаривать, что древние укры – прародители вселенной и копатели Чёрного моря. Если не тратить учебное время на заведомо бредовую пропаганду, то у них(у детей) будет больше времени на то, чтобы запомнить, как решать уравнения и пр.", – посоветовал Denis Streltsov.

"Нам нужно добавить еще больше уроков христианской этики, где они смогут молиться за рост знаний в математике", – отметился вредным советом Oleg Sydor.

"Причина-следствие. Нельзя людям давать тупую картину миру, а потом требовать от них ума..У этих детей дела по важней есть, чем решать задачи по математики, как например ходить с факелами и громить чужую собственность", – написал Евгений Гений.