Умер Игорь Войтулевич

Российский режиссер скончался в Болгарии

В ночь на 23 августа в возрасте 60 лет ушел из жизни народный артист РФ Игорь Войтулевич. Об этом сообщили в Московском театре имени Маяковского.



В пресс-службе театра рассказали, что смерти Войтулевича предшествовала длительная болезнь. Чем именно болел режиссер последние годы, не уточняется, передает ТАСС.