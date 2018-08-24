Умер Игорь Войтулевич

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В ночь на 23 августа в возрасте 60 лет ушел из жизни
народный артист РФ Игорь Войтулевич. Об этом сообщили в Московском театре имени Маяковского.
В пресс-службе театра рассказали, что смерти Войтулевича предшествовала длительная болезнь. Чем именно болел режиссер последние годы, не уточняется, передает ТАСС.
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