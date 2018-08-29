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Российский артист Сергей Таланов скончался в возрасте 68
лет.
Таланов был известен отечественному зрителю по участию в советском тележурнале "Фитиль" и российском телесериале "33 квадратных метра". В большом кино Таланов также успел оставить след. Он играл роли в таких фильмах, как "Светофор", "Московская борзая", "Лесник" и "Метод Лавровой".
Как сообщает "Национальная служба новостей", актер умер накануне. Он не дожил до своего дня рождения чуть более недели – 9 сентября ему бы исполнилось 69 лет.
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