Артист ушел из жизни незадолго до своего дня рождения

Российский артист Сергей Таланов скончался в возрасте 68 лет.



Таланов был известен отечественному зрителю по участию в советском тележурнале "Фитиль" и российском телесериале "33 квадратных метра". В большом кино Таланов также успел оставить след. Он играл роли в таких фильмах, как "Светофор", "Московская борзая", "Лесник" и "Метод Лавровой".

Как сообщает "Национальная служба новостей", актер умер накануне. Он не дожил до своего дня рождения чуть более недели – 9 сентября ему бы исполнилось 69 лет.