Холдинг S8 CAPITAL: предвосхищая желания людей

К выходу на российский рынок готовится уникальная цифровая платформа финансовых услуг

Мировой лидер в области цифровых трансформаций – компания S8 CAPITAL – приступила к созданию инновационной платформы, которая будет предлагать клиенту продукты и сервисы на каждый момент его жизни. Об этом рассказала управляющий директор департамента Финансовые рынки Accenture в РФ Ирина Одинаева.

Когда S8 CAPITAL достигла показателей по обслуживанию клиентов, сравнимых с крупными игроками финансового сектора, в частности, количество обрабатываемых ее IT-платформами клиентских транзакций сравнялось с показателями топ-10 банковских организаций, стало понятно: нужно переводить компанию на многопрофильный путь развития. Но без экспертного взгляда со стороны невозможно было бы осуществить такую трансформацию.

Поэтому несколько лет назад основатель и акционер S8 CAPITAL Армен Саркисян принял решение обратиться к консультантам из Accenture, одного из глобальных лидеров консалтинга, профессиональных услуг и цифровых технологий. В результате сейчас компания обладает активами в ритейле, финансовом, телекоммуникационном секторах, электронной коммерции и цифровых медиа. А впереди – запуск уникальной экосистемы, сообщила Одинаева.

"Идея в том, чтобы создать настолько гибкий подход и архитектуру, чтобы легко интегрировать любой новый сервис, новый продукт, модуль, направление существующего бизнеса и в принципе новый бизнес, – рассказала она "Эксперту". – Платформа станет "плацдармом" для того, чтобы любое направление можно было запускать не с нуля, а уже имея очень хорошую клиентскую базу, компетенции по работе с клиентом и цифровыми платформами".

По словам Одинаевой, главная идея в том, чтобы дать возможность быстрой интеграции с любым партнером. Сейчас S8 CAPITAL обладает значительными технологическими и информационными преимуществами, одно из которых – абсолютная прозрачность и открытость для регуляторов. Это качество будет сохранено и при запуске многосервисной платформы, заверила Одинаева.

Она рассказала, что в настоящее время к запуску готовятся проекты в области розничного финансового маркетплейса, создается площадка для продажи страховых и банковских продуктов, онлайн-лизинга автомобилей для физических лиц. Иначе говоря, это будет самодостаточная финансовая экосистема, где клиент сможет получить все необходимые финансовые услуги, в частности, кредит, страховку, активы в лизинг и т.д. В планах – внедрение в экосистему телекоммуникационных услуг.

Главное, что все сервисы взаимодополняют друг друга. "Если клиент один раз попал в экосистему, он продолжает жить в ней, а мы имеем весь набор инструментов, сервисов, и контрагентов, чтобы с ним работать. И предлагаем на каждое его событие в жизни какие-то продукты и сервисы", - рассказала Одинаева.

В качестве примера она привела проект онлайн-лизинга автомобиля. Уникальность этого предложения в том, что и процесса выбора автомобиля, и его оформление, и обслуживание происходит полностью онлайн. "Благодаря уникальному интеграционному решению создана полноценная экосистема по взаимодействию со всеми участниками – покупателями, автодилерами, страховыми компаниями, автосервисами, а также другими партнерами, которые связаны с процессом выдачи и обслуживания автомобиля", – пояснила Одинаева.

Привлекательность такого предложения для пользователя неоспорима. Ведь он может, сидя дома, выбрать себе автомобиль, который в течение 24 часов доставят в удобное место. В личном кабинете клиент будет иметь информацию о будущих платежах, техническом обслуживании, страховке и даже сможет отслеживать передвижение автомобиля при помощи геолокации на карте.

Сервисы, которые S8 Capital выводит на российский рынок, настолько новы, что у холдинга просто нет конкурентов. В будущем, конечно, и другие крупные технологические группы компаний смогут попытаться пробиться в данный сегмент. Но холдинг соперничества не боится: специфика его такова, что, объединяя различные бизнесы на одной платформе, он получает огромную синергию, возможность для развития и, следовательно, новые конкурентные преимущества.

В связи с этим главная задача – обеспечить создание и эффективное функционирование бизнеса в цифровом пространстве за счет предоставления в режиме реального времени услуг, которые отвечают всем потребностям клиента.

"Для реализации этой цели идет внедрение таких решений, как единое хранилище данных, big data, продвинутая аналитика по большим объемам данных … с применением элементов искусственного интеллекта. Также это внедрение единой CRM системы на всю группу компаний для того, чтобы иметь взгляд на клиента на 360°, на то, какие у него есть потребности в различных линейках продуктов и сервисов", – поделилась Одинаева.

При этом цель цифровизации – не столько в экономии затрат, сколько в том, чтобы открывать новые возможности и подходы для создания качественных продуктов. Это и есть суть стратегии развития S8 Capital.

Холдинг S8 Capital – группа компаний 25-летним опытом успешного развития и запуска высокотехнологичных проектов практически во всех существующих направлениях бизнеса.