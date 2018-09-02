Европейцы заимствуют опыт украинских "пиратов" против России

За рубежом один за другим арестовывают судна из РФ

Политика ареста российских кораблей пришлась по душе Дании и Испании.

Как рассказали российском профсоюз моряков, у берегов на севере Датского королевства было задержано судно Novaya Zemlya ("Новая Земля") с 19 россиянами на борту. Другое судно – теплоход "Zapolyarye" – удерживают в порту испанского города Сеута.

Об этих случаях профсоюзу рассказал координатор Международной федерации транспортников (МФТ) Сергей Фишов.

Отмечается, что экипаж "Новой Земли" постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. С аналогичными проблемами столкнулись и члены экипажа "Zapolyarye".