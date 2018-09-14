Российских туристов предупредили об опасной болезни

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Россиянам, планирующим путешествие на юго-запад Индии, стоит принять во внимание зафиксированную там вспышку лептоспироза.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние пять дней в указанном регионе Индии лептоспирозом заболели свыше 300 человек. Пятеро из них уже скончались.
"Основной причиной заболевания считают использование населением воды, зараженной возбудителем лептоспироза", – цитирует ИА Flashnord сообщение ведомства.
Наиболее сложная ситуация с эпидемией сложилась в городе Кожикод.
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