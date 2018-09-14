Российских туристов предупредили об опасной болезни

В Индии бушует эпидемия

Россиянам, планирующим путешествие на юго-запад Индии, стоит принять во внимание зафиксированную там вспышку лептоспироза.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние пять дней в указанном регионе Индии лептоспирозом заболели свыше 300 человек. Пятеро из них уже скончались.

"Основной причиной заболевания считают использование населением воды, зараженной возбудителем лептоспироза", – цитирует ИА Flashnord сообщение ведомства.

Наиболее сложная ситуация с эпидемией сложилась в городе Кожикод.