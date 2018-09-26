В Подмосковье объявился Хатико

Голливудская история повторяется в городе Клин

Местные горожане рассказали, что по городу блуждает собака, которая отчаянно пытается найти дорогу домой.



Как рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня" несколько разных очевидцев, пес породы Хаски то и дело бывает замечен в общественном транспорте. Пассажиры неоднократно встречали питомца в автобусе на одном и том же маршруте.

Однако в отличие от грустной истории фильма "Хатико", где пес так и не встретился с хозяином, подмосковная история завершилась счастливым концом. Владелец собаки все-таки нашел ее. Пропажу он объяснил тем, что животное побежало вслед за садящейся в автобус супругой и таким образом потерялась.