В Петербурге произошло наводнение

Стихию зафиксировали впервые за 35 лет

Сентябрьское наводнение случилось в Санкт-Петербурге – отметка воды поднялась до уровня 179 см. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, последний раз явление наблюдали в сентябре 1983 года. Тогда дважды – 26 и 28 сентября – уровень воды достигал соответственно 255 и 256 см.

Как отмечает Flashnord, последнее новоднение стало 310-м в за все существование города.