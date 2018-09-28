В Петербурге произошло наводнение

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Сентябрьское наводнение случилось в Санкт-Петербурге – отметка воды поднялась до уровня 179 см. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
По его словам, последний раз явление наблюдали в сентябре 1983 года. Тогда дважды – 26 и 28 сентября – уровень воды достигал соответственно 255 и 256 см.
Как отмечает Flashnord, последнее новоднение стало 310-м в за все существование города.
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