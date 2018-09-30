Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Неожиданно нашелся пропавший советский летчик

Офицер пропал почти полвека назад

В диких лесах Вьетнама обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат летчику Юрию Полякову. 

О находке рассказал историк авиации Николай Бодрихин.

По его словам, весной 1971 года Поляков принимал участие в учебных полетах на истребителе МиГ-21С. Этот полет оказался для него последним – на базу он так и не вернулся.

"Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски", – рассказал Бодрихин телеканалу "Звезда".

Отмечается, что помимо Полякова также найдены останки еще одного пилота и обломки самого самолета.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

"Объявление войны": США грозят России морской блокадой

Американский министр сделал опасное заявление в адрес Москвы

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей