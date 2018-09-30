Неожиданно нашелся пропавший советский летчик

Офицер пропал почти полвека назад

В диких лесах Вьетнама обнаружили останки, которые, вероятно, принадлежат летчику Юрию Полякову.

О находке рассказал историк авиации Николай Бодрихин.

По его словам, весной 1971 года Поляков принимал участие в учебных полетах на истребителе МиГ-21С. Этот полет оказался для него последним – на базу он так и не вернулся.

"Вьетнамцы искали место падения его самолета десять дней, но так и не нашли и прекратили поиски", – рассказал Бодрихин телеканалу "Звезда".

Отмечается, что помимо Полякова также найдены останки еще одного пилота и обломки самого самолета.