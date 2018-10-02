Раскрыта причина смерти Азнавура

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Французский певец и актер Шарль Азнавур умер из-за проблем с легкими. К такому выводу пришли врачи по итогам вскрытия тела.
"Отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма", – цитирует телеканал BFM результаты судмедэкспертизы.
Медики подчеркнули, что певец ушел из жизни по "естественным причинам", пишет РИА ФАН.
В связи с кончиной Азнавура в посольстве Франции в Москве открыли книгу соболезнований для всех желающих выразить скорбь по поводу утраты, сообщает сайт "Комсомольская правда".
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