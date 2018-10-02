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Раскрыта причина смерти Азнавура

Сказался возраст, признали врачи

Французский певец и актер Шарль Азнавур умер из-за проблем с легкими. К такому выводу пришли врачи по итогам вскрытия тела.

"Отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма", – цитирует телеканал BFM результаты судмедэкспертизы.

Медики подчеркнули, что певец ушел из жизни по "естественным причинам", пишет РИА ФАН.

В связи с кончиной Азнавура в посольстве Франции в Москве открыли книгу соболезнований для всех желающих выразить скорбь по поводу утраты, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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