Раскрыта причина смерти Азнавура

Сказался возраст, признали врачи

Французский певец и актер Шарль Азнавур умер из-за проблем с легкими. К такому выводу пришли врачи по итогам вскрытия тела.

"Отек легких привел к остановке сердечно-дыхательных функций организма", – цитирует телеканал BFM результаты судмедэкспертизы.

Медики подчеркнули, что певец ушел из жизни по "естественным причинам", пишет РИА ФАН.

В связи с кончиной Азнавура в посольстве Франции в Москве открыли книгу соболезнований для всех желающих выразить скорбь по поводу утраты, сообщает сайт "Комсомольская правда".