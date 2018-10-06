Ушла из жизни Монсеррат Кабалье

В возрасте 85 лет скончалась испанская оперная дива Монсеррат Кабалье.

Об этом сообщили источники издание El Espanol.

Смерть настигла певицу а больнице Сан-Паю в Барселоне. Источники в медучреждении рассказали, что звезду оперы доставили к ним в середине сентября.

Причина смерти пока не называется.

Монсеррат Кабалье завоевала мировую славу благодаря своей технике бельканто и исполнению ролей в классических итальянских операх.

В 2012 году во время визита с концертом в Россию певица перенесла инсульт. Несмотря на отсутствие серьезных последствий, удар по здоровью заставил ее на некоторое время оставить сцену.





Вскоре после инсульта у Кабалье произошел разрыв плечевой кости, и ей пришлось лечь на операцию. Кроме того, в 2014 году врачи установили певице протезе в бедре.