Все в шоколаде: россияне оставили мир без сладкого

Аппетиты соотечественников привели к неожиданным последствиям

В октябре мировой кондитерский бизнес столкнется с проблемой, которую никто ожидал до этого года. На рынках намечается серьезный дефицит главного сырья для производства шоколадных изделий – какао. Вину за это возлагают на Россию.

Издание Bloomberg пишет, что в последние годы производство шоколада переживало настоящий бум. В первую очередь, благодаря африканским странам на международных рынках наблюдался переизбыток сладких товаров. Но картина в корне изменилась во второй половине 2018 года из-за возросшего потребления в России.

По данным агентства, в нынешнем месяце дефицит какао достигнет 50 тысяч тонн. По мнению управляющего шоколадной компании Barry Callebaut Массимо Гаравалья, эта цифра, вероятно, продолжит увеличиваться.

"Мы ждем, что рынок шоколада в России продолжит расти. Это определенно увеличивает спрос на какао-бобы по всему миру", – сказал он.

По данным маркетингового исследования, потребление шоколада в России растет феноменальными темпами – в четыре раза быстрее в сравнении с общемировыми. Сейчас россияне занимают второе место в мире после западноевропейских стран по количеству съеденного шоколада – 4,8 кг на человека.