Стала известна причина смерти Монсеррат Кабалье

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Оперная звезда Монсеррат Кабалье страдала от проблемы с мочевым пузырем. Из-за этого ей пришлось лечь в каталонскую больницу Самн-Пау в середине сентября.
Об этом пишет El Espanyol.
Певица боролась с болезнью довольно долгое время. При этом периодически на нее сваливались другие напасти, например, микроинсульт в 2012 году во время концертов в России.
Кабалье похоронят 8 октября в родной Барселоне.
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