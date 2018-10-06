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Стала известна причина смерти Монсеррат Кабалье

Последние дни певицу мучалась старая болезнь

Оперная звезда Монсеррат Кабалье страдала от проблемы с мочевым пузырем. Из-за этого ей пришлось лечь в каталонскую больницу Самн-Пау в середине сентября.

Об этом пишет El Espanyol. 

Певица боролась с болезнью довольно долгое время. При этом периодически на нее сваливались другие напасти, например, микроинсульт в 2012 году во время концертов в России.

Кабалье похоронят 8 октября в родной Барселоне.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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