Стала известна причина смерти Монсеррат Кабалье

Последние дни певицу мучалась старая болезнь

Оперная звезда Монсеррат Кабалье страдала от проблемы с мочевым пузырем. Из-за этого ей пришлось лечь в каталонскую больницу Самн-Пау в середине сентября.

Об этом пишет El Espanyol.

Певица боролась с болезнью довольно долгое время. При этом периодически на нее сваливались другие напасти, например, микроинсульт в 2012 году во время концертов в России.

Кабалье похоронят 8 октября в родной Барселоне.