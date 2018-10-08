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Умер Олег Павлов

Олег Павлов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин
Известный писатель скоропостижно скончался из-за инфаркта

В возрасте 48 лет ушел из жизни Олег Павлов, известный по романам "Казенная сказка", "Дело Матюшина" и "Карагандинские девятины".

О смерти сообщил публицист Платон Беседин. По его словам, Павлов перенес инфаркт.

"Ушел из жизни Олег Павлов. Большой русский писатель. Один из тех, кого смело можно было называть великим. 

Казалось, что ему много лет. Но он был совсем молод – 48. Для писателя – это ничто", – написал Беседин в Facebook.

За свои произведения Павлова не раз отмечали престижными литературными премиями. В 1995 г. его первой наградой стала премия известного в России журнала "Новый мир". 

В 2002-м ему присудили премию "Русский Букер" за повесть "Карагандинские девятины", а спустя еще 10 лет – премию Александра Солженицына.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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