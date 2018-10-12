Женщина ушла из жизни в возрасте 93 лет

В пятницу, 12 октября, не стало народной артистки Советского Союза Маргариты Юрьевой. Об этом сообщили в Московском Художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького.



"Красота, безукоризненный художественный вкус, огромная сила воли, безудержная жажда творчества и любовь к родному театру – такой нам запомнится дорогая и прекрасная Маргарита Валентиновна Юрьевна. Вечная и светлая память Вам, дорогая Маргарита Валентиновна!", – говорится в сообщении.

Юрьева училась у таких мэтров сцены как Борис Ливанов и Алла тарасова и Анастасия Зуева. На сцене МХАТ она выступала с 1987 года. Кроме того, она снялась в 12 фильмах, среди них "Сельская учительница", "Анна Каренина", "Уроки жизни" и "Три сестры". Свою последнюю роль в кино она сыграла в 2008 году в картине "Срочно в номер-2", где сыграла княгиню Драгомирову.

Панихида по ушедшей актрисе пройдет в фойе театра 16 октября. Время прощания и место похорон будет сообщено позже.