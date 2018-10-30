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Apple представила новые iPad и Macbook

Фото: GLOBAL LOOK press/Xinhua
Компания серьезно обновила линейку компьютеров

После сентябрьской презентации смартфонов Apple предъявила своим фанатам улучшенные версии ноутбуков и планшетов. Изменения весьма определенно порадуют поклонников "яблочной" продукции.

Новые Macbook Air получили экраны Retina с диагональю 13,3 дюйма. Они стали тоньше на 10% и немного легче – минус 100 г, если сравнивать с предшественниками (вес составил 1,2 килограмма). Кроме того, ноутбук оснастили двумя портами USB-C и кнопкой для Touch ID. Кстати, экологи ликуют – корпус компьютера выполнен из переработанного алюминия. Доступны три цветовых решениях: космический серый, серебристый и золотой.

Цена на обновленный Macbook Air относительно небольшая – 1 тыс. 199 долларов. В продаже он появится с 7 ноября. Вместе с доставкой россиянам он обойдется примерно в 90 с лишним тысяч рублей.

Серьезные изменения претерпел и iPad. Во-первых, новый iPad Pro 2018 сделали безрамочным и избавили от кнопки Home. Лучшая команда в мире, как скромно заявил Тим Кук, сделала два планшета: с экран10,5- и 12,9-дюймовыми экранами. Компания значительно уменьшила рамки и встроила Face ID. Кроме того, гаджет можно будет использовать для зарядки смартфона и ноутбука Apple.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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