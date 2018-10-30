Понаехали: названы главные города-доноры Москвы

Нибиру
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Больше всего россиян отправляют
покорять Москву из Санкт-Петербурга, Кубани и Башкортастана. Об этом
свидетельствуют данные о покупателях столичного жилья.
Из Петербурга в Москву путешествуют в один конец 15% приезжих – это абсолютный лидер в рейтинге. На втором месте Краснодарский край, откуда в первопрестольную переезжают жить 9%. Замкнула тройку Башкирия с показателем 5,5%, пишет Flashnord.
Далее в списке расположились Свердловская область и Татарстан – 4,6% и 3,5% соответственно.
Сложнее всего встретить в Москве жителя Чукотки – их в столице меньше 0,02%.
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