Понаехали: названы главные города-доноры Москвы

Эксперты выяснили, откуда чаще всего едут в столицу

Больше всего россиян отправляют покорять Москву из Санкт-Петербурга, Кубани и Башкортастана. Об этом свидетельствуют данные о покупателях столичного жилья.



Из Петербурга в Москву путешествуют в один конец 15% приезжих – это абсолютный лидер в рейтинге. На втором месте Краснодарский край, откуда в первопрестольную переезжают жить 9%. Замкнула тройку Башкирия с показателем 5,5%, пишет Flashnord.

Далее в списке расположились Свердловская область и Татарстан – 4,6% и 3,5% соответственно.

Сложнее всего встретить в Москве жителя Чукотки – их в столице меньше 0,02%.